Почти все умершие от коронавируса итальянцы имели осложнения со здоровьем

Более 99% умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии пациентов имели и другие проблемы со здоровьем, вызвавшие осложнения. Об этом сообщило в среду, 18 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения Италии.

Специалисты из Рима проанализировали данные по 18% смертельных случаев от COVID-2019. Результаты их исследований показали, что только у трех погибших (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти в 50% случаев пациенты страдали минимум от трех болезней и около четверти умерших имели одну или две проблемы со здоровьем, при этом треть скончавшихся имели заболевания сердца.

Кроме того, более 75% жертв страдали от высокого кровяного давления, у почти 35% был сахарный диабет.

По данным исследования, в Италии средний возраст инфицированных коронавирусом нового типа — 63 года. При этом средний возраст умерших пациентов составляет 79,5 года. Все пациенты, скончавшиеся в возрасте до 40 лет, были мужчинами с патологиями.

17 марта сообщалось о снижении смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. 15 марта от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии умерли 368 человек, количество летальных исходов сравнялось со случаями выздоровления. 16 марта число погибших снизилось — за сутки умерли 349 зараженных.

Также 15 марта стало известно, что в регионе Ломбардия, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии, наблюдается нехватка мест в реанимации.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. В стране умирал каждый 20-й пациент.

По данным Worldometers на 18 марта, число зараженных новым типом коронавируса в Италии достигло 31 506 человек, 2503 пациента скончались, 2941 выписан из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли.