В Перу ввели комендантский час из-за коронавируса

Президент Республики Перу Мартин Вискарра издал чрезвычайный указ о введении запрета на нахождение на улице с 20:00 до 05:00 в связи с профилактическими мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, он рассказал на пресс-конференции во Дворце правительства в Лиме.

Вооруженные силы и Национальная полиция Перу будут контролировать строгое соблюдение этой меры, которая будет действовать не только в Лиме, но на территории всей страны», - цитирует его агентство Andina.

Глава государства также выразил обеспокоенность о том, чтобы граждане усиленно заботились о себе и о здоровье своей семьи в условиях социальной изоляции. Он также отметил, что магазины должны будут скорректировать свое время, чтобы люди смогли запастись товарами до момента наступления комендантского часа.

Перуанский лидер подчеркнул, что соответствующие меры были приняты по причине того, что новые подтвержденные случаи заражения были выявлены в том числе у тех, кто нарушал карантин, введенный 15 марта из-за чрезвычайного положения в стране. С воскресенья в республике были закрыты государственные границы.

По состоянию на 18 марта, в Перу зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом. Один человек излечился от тяжелого недуга. Официальных данных о погибших не поступало.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 22:00 мск, в мире инфицировано более 216 618 человек, вылечились 84 359 пациента, а умер 8908 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.