В Италии за сутки от корнавируса умерли почти 500 человек

В Италии за сутки от коронавируса SARS-CoV-2 скончались 475 человек. Об этом в среду, 18 марта, пишет итальянское издание Il Sole24 Ore.

Всего в стране зафиксировано 2648 новых случаев инфицирования, общее количество заболевших достигло 28 710 человек. Тяжелее всего ситуация в регионе Ломбардия, где число зараженных превысило 17,5 тыс. человек.

Ранее в среду службы здравоохранения Италии сообщили, что более 99% человек, умерших от коронавируса в Италии, имели и другие проблемы со здоровьем, вызвавшие осложнения.

17 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции в Италии. В этот день от заболевания погибли 345 человек, 16 марта — 349 зараженных, а 15 марта — 368.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. В стране умирал каждый 20-й пациент.

О распространении пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла в китайском Ухане. На сегодняшний день вирус охватил 170 стран. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек , при этом 8244 пациента умерли.

За последние сутки в России зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных выросло до 147.