Черногория не выдала «Победе» разрешение на вывоз россиян

Власти Черногории так и не выдали разрешение авиакомпании «Победа» на вывоз россиян из страны. Об этом в среду, 18 марта, сообщил «Известиям» генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

«Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов», — сказал Калмыков.

Он отметил, что сейчас два самолета «Победы» находятся во Внуково и готовы вылететь в Черногорию в любую минуту.

Ранее в этот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что посольство Черногории дало разрешение на прилет российского самолета. Предполагалось, что «Аэрофлот» отправит три борта, но согласован в итоге был только один рейс. Помимо «Победы», разрешение еще и не получила авиакомпания S7.

Проблемы начались после того, как местные отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса, рестораны в стране закрылись.

17 марта должен был состояться первый вывозной рейс, однако местные власти закрыли аэропорт в Тивате. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились. В тот же день стало известно, что в Черногории выявили два первых случая заражения коронавирусом.

Всего, по данным Ростуризма, сейчас за рубежом находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Им рекомендовано обратиться в российские консульства и посольства и поддерживать связь с туроператором.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли.