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Эксперты предрекли потерю работы для 25 млн человек из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Около 25 млн человек в мире могут лишиться работы из-за пандемии COVID-19. Такой прогноз дали в Международной организации труда (МОТ) 18 марта.

Специалисты отметили, что данная оценка является предварительной, и призвали принять меры «решительного, скоординированного и немедленного реагирования».

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Эксперты предлагают действовать в трех направлениях: обеспечить защиту прав работников, простимулировать развитие экономики и поспособствовать появлению рабочих мест и доходности предприятий.

В частности, в МОТ советуют работодателям предоставить сотрудникам оплачиваемые отпуска и вести с ними «социальный диалог».

«Это уже не только глобальный кризис в области здравоохранения, это крупный кризис на рынке труда и экономический кризис, который будет иметь огромное влияние на людей», — заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.

Он напомнил, что в 2008 году миру удалось не допустить развитие «худшего сценария» глобального финансового кризиса, и призвал скоординировать силы и в этот раз. В 2008 году работы лишились 22 млн человек. Ожидается, что из-за последствий пандемии коронавируса с нищетой могут столкнуться от 8 до 35 млн жителей планеты.

На сайте организации указывается, что кризис может затронуть людей по всему миру «непропорционально». Так, больше всего риску подвержены низкооплачиваемые должности, работники старшего возраста, а также мигранты.

Согласно опросу сервиса HH.ru, проведенному специально для «Известий», около 80% работодателей в России не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников. Выполнять свои обязанности из дома разрешили только 16% работодателей. Отправить работников на «удаленку» ранее посоветовали московские власти.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

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