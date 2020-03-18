Мэр Харькова рассказал о полной «трупиков» Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес в ходе заседания горсовета поддержал карантинные меры, введенные властями Украины, и высказался о ситуации с коронавирусом в Италии. Об этом в среду, 18 марта, сообщил телеканал «112 Украина».

По словам Кернеса, в Италии работает метро и общественный транспорт. «Только там уже никто не ездит. Там одни трупики», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что власти Украины приостановили призыв на срочную военную службу на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19. В этот же день в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Особенно тежялая ситуация с инфекцией сложилась в Италии. 8 марта страна вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. В стране умирал каждый 20-й пациент.

17 марта сообщалось о снижении смертности от коронавирусной инфекции в стране. По данным Worldometers на 18 марта, число зараженных новым типом коронавируса в Италии достигло 31 506 человек, 2503 пациента скончались, 2941 выписан из больниц.

Во всем мире заразились более 200 тыс. человек, умерли свыше 8 тыс.