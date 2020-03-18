На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса

Призыв на срочную военную службу приостановили на Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 18 марта, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Председателям призывных комиссий рекомендовано организовывать работу в соответствии с введенными ограничениями, передает УНИАН со ссылкой на военное ведомство.

Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны организовывать противоэпидемические мероприятия и продолжать работу с документами.

По последней информации, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения, сообщает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что 18 марта в Киевской области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Кремль обратится в Министерство обороны с запросом о возможности перенести весенний призыв в армию, который в России традиционно проводится с 1 апреля по 15 июля, сообщает телеканал «360».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. 31-й новый случай зафиксирован в Москве, один в Томской области и один в Новосибирской. Установлено, что все заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны.