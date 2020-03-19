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Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

Правда, этот эффект могут нивелировать избыточные закупки еды и импульсивный шопинг от скуки
Фото: REUTERS/Eloy Martin
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Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета
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2020-03-18 18:11:20
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Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, которые провели исследование по просьбе «Известий». Однако сэкономленные средства рискуют быть потрачены на запасы продуктов и импульсивный онлайн-шопинг, предупреждают эксперты.

При расчетах аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за III квартал 2019 года (последние доступные данные). За основу в исследовании взята ситуация добровольного «карантина», когда человек работает из дома и проводит большую часть досуга в квартире не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны, не посещает развлекательные и культурные мероприятия. Чтобы подсчитать потенциальную экономию, соответствующие траты были исключены из общих ежемесячных расходов.

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Дом
Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. Этот показатель складывается из 15,5% сбереженных доходов за транспортные услуги, 10,1% высвобождаются благодаря отсутствию трат на отдых и культурные мероприятия, еще 3,6% — это отказ от походов в кафе и рестораны. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составляет 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Однако в зависимости от региона показатели сильно разнятся. Больше всего смогут сэкономить жители Архангельской области, показало исследование. Здесь пребывание дома позволило бы снизить расходы на 46,1%, или примерно на 12,5 тыс. рублей в месяц. Второе место у Москвы — 45,1%, или 17,8 тыс. рублей. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (входит в состав Архангельской области, данные по округу считались отдельно) — 35,7%, или 12,9 тыс. рублей.

Жители еще пяти регионов могли бы снизить расходы на треть и более. Для граждан 52 регионов самоизоляционная экономия меньше, но превышает 20%.

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Кафе
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Меньше всего могли бы снизить свои расходы жители Чукотки (на 10,7%, или 2,3 тыс. рублей), Смоленской области (на 11,9%, или 1,8 тыс. рублей) и Северной Осетии (на 12,8%, или 1,7 тыс. рублей).

В теории исключение расходов на дорогу, питание и досуг вне дома приводит к существенной экономии личного бюджета для отдельно взятого человека, способного работать удаленно, подытожила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Однако следует учитывать, что при длительном режиме «все по домам» произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Отдельный сотрудник, которого перевели на работу из дома, возможно, и сэкономит в краткосрочной перспективе, однако через какое-то время он может столкнуться с тем, что рост цен на потребляемые им товары существенно ускорился. Если вкратце, сэкономить россияне смогут в моменте, но не стратегически, — считает специалист.

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Магазин
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Более того, часть сбереженных средств может быть тут же потрачена на запасы еды и других товаров, предупреждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

— Еда, купленная на две недели вперед, нередко может быть съедена за три дня. Тогда расходы растут примерно на 400%, вместо того чтобы уменьшаться, — пояснил он.

В целом же самоизоляция значительно не изменит потребительские стратегии. И те, кто привык экономить, и те, кто склонен тратить всё до копейки, продолжат это делать, уверен Илья Жарский. Транжир праздное времяпровождение будет побуждать покупать, например, контент в виде сериалов и книг, заказывать вкусные блюда с доставкой, обставлять квартиру или делать в ней косметический ремонт, до которого никогда не доходили руки, заниматься тюнингом автомобиля или листать доски объявлений в поисках новой машины, пояснил специалист.

Если не впадать в крайности, люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%, заключил эксперт.

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Опасаться, что сэкономленные деньги быстро обесценятся из-за падения рубля, не стоит, предупредил завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Скорее всего, темпы инфляции в стране останутся на прежнем уровне, полагает он. Если деньги «жгут» карманы, хорошей стратегией будет покупка подешевевших акций, особенно российских компаний, посоветовал эксперт. А вот для приобретения валюты сейчас крайне неудачный момент, предупредил Константин Корищенко.

В том числе из-за снижения потребительской активности, вызванной пандемией коронавируса, бизнес теряет деньги, что негативно сказывается на экономике страны. В понедельник правительство объявило о новых мерах поддержки предпринимателей. В их числе — антикризисный фонд на 300 млрд рублей, отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства.

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