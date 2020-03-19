Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, которые провели исследование по просьбе «Известий». Однако сэкономленные средства рискуют быть потрачены на запасы продуктов и импульсивный онлайн-шопинг, предупреждают эксперты.

При расчетах аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за III квартал 2019 года (последние доступные данные). За основу в исследовании взята ситуация добровольного «карантина», когда человек работает из дома и проводит большую часть досуга в квартире — не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны, не посещает развлекательные и культурные мероприятия. Чтобы подсчитать потенциальную экономию, соответствующие траты были исключены из общих ежемесячных расходов.

О1 Фото: REUTERS/Yara Nardi

Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. Этот показатель складывается из 15,5% сбереженных доходов за транспортные услуги, 10,1% высвобождаются благодаря отсутствию трат на отдых и культурные мероприятия, еще 3,6% — это отказ от походов в кафе и рестораны. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составляет 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Однако в зависимости от региона показатели сильно разнятся. Больше всего смогут сэкономить жители Архангельской области, показало исследование. Здесь пребывание дома позволило бы снизить расходы на 46,1%, или примерно на 12,5 тыс. рублей в месяц. Второе место у Москвы — 45,1%, или 17,8 тыс. рублей. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (входит в состав Архангельской области, данные по округу считались отдельно) — 35,7%, или 12,9 тыс. рублей.

Жители еще пяти регионов могли бы снизить расходы на треть и более. Для граждан 52 регионов самоизоляционная экономия меньше, но превышает 20%.

О2 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Меньше всего могли бы снизить свои расходы жители Чукотки (на 10,7%, или 2,3 тыс. рублей), Смоленской области (на 11,9%, или 1,8 тыс. рублей) и Северной Осетии (на 12,8%, или 1,7 тыс. рублей).

В теории исключение расходов на дорогу, питание и досуг вне дома приводит к существенной экономии личного бюджета для отдельно взятого человека, способного работать удаленно, подытожила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.

— Однако следует учитывать, что при длительном режиме «все по домам» произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Отдельный сотрудник, которого перевели на работу из дома, возможно, и сэкономит в краткосрочной перспективе, однако через какое-то время он может столкнуться с тем, что рост цен на потребляемые им товары существенно ускорился. Если вкратце, сэкономить россияне смогут в моменте, но не стратегически, — считает специалист.

J2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Более того, часть сбереженных средств может быть тут же потрачена на запасы еды и других товаров, предупреждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

— Еда, купленная на две недели вперед, нередко может быть съедена за три дня. Тогда расходы растут примерно на 400%, вместо того чтобы уменьшаться, — пояснил он.

В целом же самоизоляция значительно не изменит потребительские стратегии. И те, кто привык экономить, и те, кто склонен тратить всё до копейки, продолжат это делать , уверен Илья Жарский. Транжир праздное времяпровождение будет побуждать покупать, например, контент в виде сериалов и книг, заказывать вкусные блюда с доставкой, обставлять квартиру или делать в ней косметический ремонт, до которого никогда не доходили руки, заниматься тюнингом автомобиля или листать доски объявлений в поисках новой машины , пояснил специалист.

Если не впадать в крайности, люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%, заключил эксперт.

О4 Фото: Depositphotos

Опасаться, что сэкономленные деньги быстро обесценятся из-за падения рубля, не стоит, предупредил завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Скорее всего, темпы инфляции в стране останутся на прежнем уровне, полагает он. Если деньги «жгут» карманы, хорошей стратегией будет покупка подешевевших акций, особенно российских компаний, посоветовал эксперт. А вот для приобретения валюты сейчас крайне неудачный момент , предупредил Константин Корищенко.

В том числе из-за снижения потребительской активности, вызванной пандемией коронавируса, бизнес теряет деньги, что негативно сказывается на экономике страны. В понедельник правительство объявило о новых мерах поддержки предпринимателей. В их числе — антикризисный фонд на 300 млрд рублей, отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства.