Дмитрий Маликов рассказал о своей профилактике коронавируса

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что он и его семья минимизировали контакты, но не изолировались от мира. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «РИА Новости».

«Конечно, у меня отменились концерты, перенеслись, как, впрочем, у всех, тут все пострадали, [я] не исключение», — сказал он.

Артист отметил, что он и его семья не изолировались от мира полностью, однако свели контакты к минимуму.

«Не могу сказать, что мы очень изолировались, но более аккуратны с контактами, минимизировали их. Я творчеством занимаюсь, в округе много живет друзей, поэтому не скучаем. Мы не то чтобы напуганы, скорее осторожны, но в маске я пока по дому не хожу, признаться, и по улице тоже», — заключил Маликов.

18 марта стало известно, что в России принимаются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие установить новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, который позволит официально вести трудовую деятельность на фоне пандемии.

Согласно последней информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в РФ диагностировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, восемь больных выздоровели.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 06:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.