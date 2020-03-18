Прямой эфир

В России обсудят введение нового режима занятости

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.

Подробнее читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 19 марта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на «удаленку»
РЖД разработает технологию перехода на удаленный режим работы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020