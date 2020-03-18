РЖД разработает технологию перехода на удаленный режим работы
Гендиректор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров дал поручение разработать технологию перехода сотрудников компании на удаленную работу. Об этом сообщает газета «Гудок».
«Прошу разработать технологию удаленной работы в каждом подразделении. Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки», — сказал Белозеров на заседании Штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что рекомендации по применению гибкого графика и удаленной работе в РЖД подписали еще в 2018 году. При переходе на «удаленку» сотрудник должен отработать 40 часов в неделю. Также с ним заключается дополнительное соглашение, в котором указаны сроки работы в таком режиме, требования к безопасности и охраны труда и др.
Дистанционный режим работы не влияет на оплату труда и не отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и пр. Кроме того, работодатель может компенсировать расходы за интернет и электроэнергию, предоставление оргтехники и накладных материалов.
Накануне на удаленный режим работы перешел правительственный комплекс в Москва-Сити, где работают несколько федеральных органов исполнительной власти России.