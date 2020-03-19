Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Удаленка требует поправок

Пункт «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в режиме неполной дистанционной занятости» зафиксирован в плане работы РТК. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте. В обсуждении примут участие представители Минтруда, объединений работодателей и профсоюзов.

Изначально идею зафиксировать в Трудовом кодексе понятие временной удаленной работы предложил Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщили «Известиям» в аппарате РТК. Там отметили, что пока вопрос находится на стадии обсуждения: комиссия запросила позиции сторон. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от решения рабочей группы, заключили в аппарате РТК. «Известия» также направили запрос в Минтруд.

Новый трудовой режим предполагает совмещение работы на стационарном рабочем месте и удаленно, следует из письма сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова координатору РТК, вице-премьеру Татьяне Голиковой. К направленному в феврале сообщению общественный деятель приложил законопроект, где детально зафиксировал предложения организации.

Документ предлагает дополнить Трудовой кодекс статьей «Временная удаленная работа». По проекту такой режим труда устанавливается на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, которое в том числе может быть заключено «путем обмена электронными документами». Место для удаленной работы сотрудник выбирает самостоятельно. Зарплата из-за этого не может быть снижена, если сотрудник выполнил установленные работодателем нормы труда, указано в законопроекте.

В последние полгода уже прошло несколько консультаций о введении нового трудового режима с представителями Минтруда, работодателей и профсоюзов, рассказал «Известиям» руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин. Однако сегодня инициатива приобрела особую актуальность на фоне распространения коронавируса, когда многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленку, отметил он.

— Сегодня закон разрешает трудиться либо на рабочем месте, либо дистанционно. Смешивать эти форматы Трудовой кодекс не позволяет. При этом по факту в мегаполисах каждый второй работает в таком режиме, например четыре дня в офисе и один из дома. Мы предлагаем легализовать эту практику, — пояснил Илья Семин.

На днях ОНФ также направил письма с предлагаемым законопроектом председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру столицы Сергею Собянину, добавил он.

В Минтруде действительно проходили консультации насчет режима неполной дистанционной занятости, подтвердил «Известиям» секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР; представляет в РТК сторону работников). Организация также получила законопроект о новом трудовом режиме из аппарата РТК для предоставления отзыва, сообщил он. Пока позиция организации не сформулирована.

Инициатива заслуживает одобрения, полагает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; представляет в РТК сторону работодателей) Федор Прокопов. По его словам, сейчас сложностей при дистанционной работе штатных сотрудников, как правило, не возникает, но нельзя исключать их появления. Законодательное оформление режима позволит чувствовать себя увереннее и сотрудникам, и работодателям, полагает он.

Дистанционный прогул

На уровне Верховного суда практика по временной дистанционной работе не сформирована, но она сложилась на уровне регионов. Связанные с этим вопросом дела суды рассматривали в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, указал в своем обзоре адвокат, член экспертного совета комитета по труду и социальной политике Госдумы Павел Андреев. Все три региональных суда заняли позицию, что дистанционный характер работы должен быть прямо прописан в трудовом договоре по правилам главы 49.1 ТК РФ. Если же письменных договоренностей нет, работа вне стен офиса с правовой точки зрения считается прогулом, и сотрудники проигрывали суды, указано в обзоре.

Например, в августе прошлого года по одной из апелляций Мосгорсуд обозначил в своем определении: «Суд не установил факта выполнения работником дистанционной работы в организации ответчика либо возникновения трудовых отношений между сторонами на таких условиях. Доводы истца об определении ему дистанционного способа работы правомерно не приняты судом во внимание, поскольку дистанционными работниками являются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе, однако такой договор стороной истца представлен не был».

Сейчас работодатели, отправляя офисных сотрудников работать удаленно из-за угрозы коронавируса, часто ограничиваются лишь устной договоренностью о новом режиме, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, в этой ситуации работнику может быть засчитан прогул. Компания должна выпустить приказ о новом режиме труда, внести поправки в локальный акт о внутреннем распорядке и необходимости присутствовать в офисе, установить правила коммуникации.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу, особенно женщин с детьми. По мнению градоначальника, было бы неплохо добиться перехода на удаленку 15–30% сотрудников офисов.

По данным HeadHunter, ко вторнику 16% компаний разрешили своим работникам трудиться из дома, сообщали «Известия». При этом в 80% фирм уверены, что не смогут обеспечить всем своим сотрудникам удаленную работу.