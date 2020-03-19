Мишустин пообещал туроператорам компенсацию убытков

Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков для туроператоров по невозвратным билетам. Об этом в четверг, 19 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

18 марта Мишустин дал Федеральной налоговой службе указание предоставить турбизнесу и авиаперевозчикам отсрочку по налогам и страховым взносам до 1 мая.

Минфину поручено до 20 марта внести в кабмин проект закона, обеспечивающий отказ от начисления пени и введение дополнительного основания для получения отсрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов без начисления процентов, включая упрощение процедур предоставления такой отсрочки.