Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Сферам туризма и авиаперевозок предоставят отсрочку по налогам и стразовым взносам со сроком уплаты до 1 мая. Такое поручение Федеральной налоговой службе (ФНС) дал премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

«Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — сообщили в пресс-службе «Известиям».

Так, ФНС должна направить требования об уплате налога в срок не ранее 1 мая при наличии недоимки по уплате и принятие решения о взысканиях не ранее 1 мая.

Минфину поручено до 20 марта внести в кабмин проект закона, обеспечивающий отказ от начисления пени и введение дополнительного основания для получения отсрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов без начисления процентов, включая упрощение процедур предоставления такой отсрочки. Мера касается только налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок.

Минэкономразвития совместно с другими органами исполнительно власти должны до 1 апреля внести проект закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Сроки подачи заявлений в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетной системой, госкорпорациями, федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им организациями должны быть отложены до 1 мая.

Ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок правительство решило 16 марта. В кабмине отметили, что именно эти сферы пострадали сильнее всего от распространения коронавируса. Позднее первый вице-премьер Андрей Белоусов заверил, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, посредством прямого субсидирования убытков и недопущения свертывания открытых кредитных линий банков.

В ближайшее время будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать господдержку в приоритетном порядке.

По оценкам источника «Известий», отсрочка выплаты налогов за I квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей.

Ранее в марте была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны. Минэкономразвития России разрабатывает план мероприятий по нейтрализации влияния вспышки коронавируса.