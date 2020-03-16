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В АТОР прокомментировали отсрочку налогов

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский туристический бизнес одобряет решение правительства об отсрочке налогов для отрасли на фоне распространения коронавируса. Однако понять реальную эффективность меры можно будет только после разъяснений, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Отличное, правильное решение в целом. Во многих странах пошли по такому пути», — сказала она «РИА Новости». Однако, по ее словам, необходимо внести ясность в ряд вопросов.

«Непонятно, объем чего считать. Только туроператорский бизнес платит в общей сложности десятки миллиардов рублей год всех налогов», — отметила она.

На сайте АТОР 16 марта появилось обращение к правительству, в котором турагенты просят признать сложившуюся ситуацию форс-мажором и ввести годовые налоговые каникулы. Из-за закрытия ряда направлений весь туристический бизнес оказался под угорозой банкротства, для ее сохранения нужны антикризисные меры, говорится в документе.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит отсрочку по налогам для туристического бизнеса и сферы авиаперевозок как наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслей. В дальнейшем мера может распространиться и на другие области, отметил он.

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