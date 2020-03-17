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Правительство и ЦБ вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2, говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном 17 марта на сайте регулятора.

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«Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям», – отмечается в документе.

Пакет принимаемых мер имеет три первоочередные задачи: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

В частности, Центробанк принял решение об отсрочке налоговых взысканий для авиаперевозчиков и туроператоров, так как эти отрасли в наибольшей степени испытывают негативное влияние пандемии коронавируса.

Кроме этого, будут расширены программы кредитования малых и средних предприятий. Речь идет о снятии ограничений по видам кредитования и отраслям, а также об увеличении размера субсидий.

Центробанк рекомендовал госкомпаниям при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам учитывать временный характер сложившейся ситуации.

Также регулятор отметил, что в настоящий момент невозможно предугадать полный эффект от влияния пандемии коронавируса на экономику, поэтому пакет мер будет расширяться в зависимости от ситуации.

Кроме этого, правительство России совместно с Центробанком создало специальную группу по мониторингу финансового состояния системно значимых компаний. При необходимости мониторинговая группа будет принимать решения о мерах дополнительной поддержки этих компаний.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому снижению уровня мировой экономики. Цены на нефть упали до $30,48 за баррель. ФРС США снизила ставку до 0–0,25%.Некоторые эксперты считают, что возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.

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