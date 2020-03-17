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Нефть марок WTI и Brent подорожала на 5%

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Мировые цены на нефть после падения в понедельник, 16 марта, начали отыгрывать позиции. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла до $31,17 за баррель. При этом нефть WTI подорожала до $30,48.

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Таким образом, прирост Brent составил 5,23%, а WTI дорожает на 5,10%, пишет во вторник, 17 марта «РИА Новости».

Накануне стоимость нефти Brent обновила четырехлетний минимум, упав в цене более чем на 12% — до 30 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на сырье произошел на фоне разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и заявлений Саудовской Аравии увеличить добычу. На фоне распространения коронавируса в мире снижается потребность в нефти, на рынках возникает профицит.

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