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В Saudi Aramco заявили о готовности держать поставки нефти на максимуме

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Нефтедобывающая компания Saudi Aramco планирует весь апрель поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 2,3 млн баррелей в сутки. Об этом в понедельник, 16 марта, в ходе телефонной конференции заявил глава компании Амин Нассер.

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«Наша добыча точно будет составлять 12 млн баррелей в сутки в апреле, еще 300 тыс. баррелей в сутки мы будем задействовать из наших хранилищ. Дальнейшие планы будут зависеть от потребностей (рынка. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Также Нассер отметил, что компания всегда планирует добычу лишь на месяц вперед, однако подчеркнул, что Saudi Aramco может поддерживать «максимальные мощности» на протяжении всего года без дополнительных затрат.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

В результате распада соглашения цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель, но их удалось частично отыграть.

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