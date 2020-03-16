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Курс евро превысил 83 рубля на торгах Московской биржи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс евро на Московской бирже в понедельник, 16 марта, превысил 83 рубля и поднялся на 3% выше уровня предыдущего закрытия. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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В 11:07 мск курс составлял 83,14 рубля, на 2,4 рубля выше уровня закрытия сессии 13 марта.

Ранее, 16 марта, евро преодолел отметку в 81,5 рубля.

13 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля — определенный плюс для большинства отраслей промышленности, так как при этом повышается их конкурентоспособность на мировом рынке. По его словам, в Китае, где наиболее остро обстоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции, уже восстанавливается работа предприятий в штатном режиме. Вместе с тем Мантуров отметил, что сложившаяся ситуация мотивирует к перестройке и отечественных производителей, чтобы научиться минимизировать зависимость от внешних поставок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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