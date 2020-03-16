Курс евро на открытии торгов Мосбиржи вырос до 81,51 рублей

Курс евро на открытии торгов прибавил 1%, достигнув 81,51 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 16 марта.

Курс доллара США к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,9% по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг 73,99 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,85% — до $31,87 за баррель.

13 марта глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля — определенный плюс для большинства отраслей промышленности, так как повышается их конкурентоспособность на мировом рынке. По его словам, в Китае, где наиболее остро обстоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции, уже восстанавливается работа предприятий в штатном режиме. Вместе с тем Мантуров отметил, что сложившаяся ситуация мотивирует к перестройке и отечественных производителей, чтобы научиться минимизировать зависимость от внешних поставок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.