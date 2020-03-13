Мантуров назвал плюсы снижения курса рубля

Снижение курса рубля — определенный плюс для большинства отраслей промышленности, так как повышается их конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналистам глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Для большинства отраслей промышленности изменения курса в сторону удешевления рубля — это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», — приводит «Интерфакс» слова Мантурова.

Он подчеркнул, что сейчас из-за распространения эпидемии коронавируса есть проблемы с автопромом.

«Слава Богу, что в Китае уже восстанавливается работа предприятий в штатном режиме, думаю, скоро они вернутся в штатный режим работы, и мы выйдем на ритмичную поставку тех компонентов, чтобы нам не пришлось кардинально перестраиваться», — добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, сложившаяся ситуация мотивирует к перестройке и отечественных производителей, чтобы научиться минимизировать зависимость от внешних поставок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля. В этот день доллар снизился до отметки 73,61 рубля, а евро — до 82,23 рубля. Спустя несколько часов курс евро и вовсе опустился ниже 81 рубля.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет. Кроме того, чиновник опроверг перспективы рецессии в экономике РФ в 2020 году.