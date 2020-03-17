День космонавтики будет перенесен на осень из-за коронавируса

Праздничные мероприятия в День космонавтики (12 апреля) будут отложены из-за коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее источник из ракетно-космической отрасли в беседе с ТАСС отметил, что перенос празднования первого полета человека в космос будет перенесен на 4 октября в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли, однако в «РИА Новости» заявили об отсутствии утвержденной новой даты переноса от российской госкорпорации.

16 марта из-за осложнения эпидемиологической обстановки были отменены посещения космодрома Байконур для представителей СМИ. На сайте «Роскосмоса» также сообщается о приостановлении пусковой деятельности на космодроме «Куру» во Французской Гвиане.

Данные меры были приняты для защиты здоровья сотрудников и обеспечения безопасной подготовки к предстоящим ракетным запускам.

Массовые мероприятия, посвященные Дню космонавтики, проходят на территории России с 1962 года.

Ранее стало известно об ограничении въезда для иностранцев на территории Российской Федерации с 18 марта.