Прямой эфир
Сюжет:

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая. Об этом говорится в сообщении правительства, опубликованном в понедельник, 16 марта.

Запрет не будет распространяться на сотрудников дипломатических миссий, членов экипажей международных линий, пассажиров транзитных авиарейсов, а также на иностранных граждан, постоянно проживающих в России, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В ходе телефонных переговоров, проведенных премьер-министром Михаилом Мишустиным с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, стороны договорились о поддержании контакта по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Члены переговорного процесса также затронули тему двусторонних отношений между Россией и странами СНГ.

Ранее в этот же день правительство России приняло решение о частичном закрытии границ с Белоруссией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

С 16 марта в России вступили в силу ограничения на авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Введенный режим не распространяется на авиаперелеты с Великобританией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 05:00 мск 17 марта, в мире заразились 182 550 человек, вылечился 79 881 пациент, а умерло 7164 человека. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что в России зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы скрытые разносчики коронавируса
Макрон заявил о закрытии границ в странах ЕС из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020