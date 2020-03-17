Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая. Об этом говорится в сообщении правительства, опубликованном в понедельник, 16 марта.

Запрет не будет распространяться на сотрудников дипломатических миссий, членов экипажей международных линий, пассажиров транзитных авиарейсов, а также на иностранных граждан, постоянно проживающих в России, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В ходе телефонных переговоров, проведенных премьер-министром Михаилом Мишустиным с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, стороны договорились о поддержании контакта по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Члены переговорного процесса также затронули тему двусторонних отношений между Россией и странами СНГ.

Ранее в этот же день правительство России приняло решение о частичном закрытии границ с Белоруссией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

С 16 марта в России вступили в силу ограничения на авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Введенный режим не распространяется на авиаперелеты с Великобританией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 05:00 мск 17 марта, в мире заразились 182 550 человек, вылечился 79 881 пациент, а умерло 7164 человека. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что в России зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.