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Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики

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Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года. Соответствующим прогнозом на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на нефть поделились эксперты в беседе с «Известиями».

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Специалисты отмечают, что в случае завершения активной фазы распространения коронавируса в июле 2020 года, цены на нефть могут вернуться к показателям $50 за баррель и выше, а курс доллара откатится до 66–68 рублей. Однако в случае пессимистичных прогнозов из-за распространения COVID-19, рост глобального ВВП составит менее 1%, нефть не поднимется выше отметки в $35, а падение курса российской валюты может преодолеть отметку в 85 рублей за доллар.

При этом аналитики отмечают, что экстренное снижение ставки ФРС до 0–0,25% говорит не о замедлении роста мировой экономики, а о возможной рецессии на глобальных рынках. Однако в Федрезерве пояснили, что готовы потратить около $700 млрд из активов на покупку облигаций для преодоления упадка на глобальном финансовом рынке.

По данным российских экспертов, основным фактором, который может повлиять на развитие кризисной мировой ситуации, является паника на торгах в США. Из-за резких перепадов фондовых индексов может разрушиться финансовая система, независимо от ущерба от коронавируса, отмечает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.

В группу риска из-за вероятной национализации и банкротства на фоне коронавируса могут войти многие туристические компании. Также от кризиса может пострадать сфера услуг, корпорации нефтегазовой отрасли и автопроизводители.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть

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