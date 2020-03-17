Коронавирус стал причиной начала экономического спада в ЕС

Министры финансов стран Европейского союза (ЕС) рассказали о причинах экономического спада на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 16 марта по итогам видеоконференции членов Еврогруппы и Европейского совета.

В сообщении говорится о принятии всех необходимых мер для устранения последствий влияния коронавируса на социальные и экономические институты ЕС. Отмечается, что ряд средств будут направлены на поддержку предприятий, заработные платы для работников, а также на восстановление экономики Европы после преодоления неблагоприятной обстановки из-за эпидемии COVID-19.

По итогам заседания совета министров по экономическим вопросам стран еврозоны президент Еврогруппы Марио Сентено отметил, что участники переговоров согласовали фискальные меры в размере 1% ВВП и около 10% ликвидных активов, состоящих из государственных гарантий со стороны государств ЕС, для поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной болезни. Он добавил, что европейское правительство будет продолжать следить за развитием ситуации, передает Reuters.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет на передвижения граждан между странами Евросоюза сроком на 30 дней.