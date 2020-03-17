Прямой эфир
Сюжет:

Коронавирус стал причиной начала экономического спада в ЕС

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры финансов стран Европейского союза (ЕС) рассказали о причинах экономического спада на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 16 марта по итогам видеоконференции членов Еврогруппы и Европейского совета.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

В сообщении говорится о принятии всех необходимых мер для устранения последствий влияния коронавируса на социальные и экономические институты ЕС. Отмечается, что ряд средств будут направлены на поддержку предприятий, заработные платы для работников, а также на восстановление экономики Европы после преодоления неблагоприятной обстановки из-за эпидемии COVID-19.

По итогам заседания совета министров по экономическим вопросам стран еврозоны президент Еврогруппы Марио Сентено отметил, что участники переговоров согласовали фискальные меры в размере 1% ВВП и около 10% ликвидных активов, состоящих из государственных гарантий со стороны государств ЕС, для поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной болезни. Он добавил, что европейское правительство будет продолжать следить за развитием ситуации, передает Reuters.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет на передвижения граждан между странами Евросоюза сроком на 30 дней.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон заявил о закрытии границ в странах ЕС из-за коронавируса
Канада закрыла границы из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020