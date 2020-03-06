Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей. При этом сами платежи для ИП будут увеличиваться быстрее ожидаемой инфляции, говорится в письме «Опоры России» в администрацию президента (есть у «Известий»). Одобрение поправок повлечет за собой массовый уход бизнеса в тень, считают в объединении. В Минфине напротив утверждают, что индексация взносов для ИП — стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, она не подразумевает рисков для предпринимателей.

Кризис индивидуализма

Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило «Опору России» подготовить свой отзыв на законопроект Минфина, предусматривающий повышение социальных взносов для ИП в течение следующих четырех лет. Министерство предложило наращивать отчисления на 10,6, 9,6, 6 и 6,2% соответственно на протяжении 2021–2024 годов. Реформа должна увеличить поступления в бюджеты ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Ожидается, что в следующие четыре года они получат от ИП 204, 221, 277 и 292 млрд рублей. Цель законопроекта — повысить сбалансированность пенсионной системы и улучшить обеспечение населения бесплатной медициной.

Одобрение инициативы Минфина приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024-му, говорится в ответном письме президента «Опоры России» Александра Калинина к начальнику ГПУ Ларисе Брычевой. В конечном счете, это выльется в снятие части ИП с учета и их переходу в тень. По разным оценкам, уровень серой экономики России уже равняется 12–20% ВВП. Кроме того, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Справка «Известий» Согласно НК, сумма страховых взносов для ИП состоит из двух частей: фиксированной и переменной. По первой в 2020 году они должны заплатить 40,8 тыс. рублей. По второй — дополнительно 1% с доходов выше 300 тыс. рублей. Такие правила действуют с 2014 года, однако на тот момент постоянная часть взносов составляла 22,3 тыс. рублей. С тех пор она ежегодно росла. Согласно законопроекту Минфина, в 2021–2024 годы она также будет увеличиваться до 45,2, 49,5, 52,5 и 55,8 тыс. рублей соответственно.

Не быстрее инфляции

Александр Калинин обращает внимание на то, что предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4%. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Кроме того, в «Опоре» считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 до 600 тыс. рублей.

По данным ФНС, по итогам 2019 года в России действовало 3,9 млн ИП, они уплатили в бюджеты соцфондов 173 млрд рублей. Размер фиксированного взноса составлял 36,2 тыс. рублей (в 2020-м он вырос на 12%).

Ранее СМИ сообщали о планах правительства резко снизить уровень страховых взносов для бизнеса в целом. Однако эта информация пока не подтвердилась. Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК заявлял, что желание уменьшить нагрузку на труд, конечно, есть, но денег на это нет.

— Снизить ставки до 20% — это 2 трлн рублей. Где такие деньги взять? Надо найти постоянные источники, которые могли бы заместить, — говорил 20 февраля глава Минфина.

Желание правительства, однако, разошлось с практикой. Кроме индексации взносов для ИП, в 2019 году, например, была аннулирована льгота для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Они платили социальные отчисления по ставке 20%, а с 1 января прошлого года перешли на общий тариф.

Размеры взносов индексируются пропорционально увеличению предельной базы для выплаты за работников, пояснили принцип законопроекта в Минфине. Это стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, которая не несет рисков для предпринимателей. Повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав.

Минэкономразвития пришло к выводу, что инициатива не вводит избыточные ограничения и не приводит к необоснованному росту расходов бизнеса.

За и против

Предложение «Опоры России» соответствует позиции Торгово-промышленной палаты, заявил «Известиям» глава организации Сергей Катырин. Суммы фиксированных платежей, действительно, лучше корректировать на какую-то логично обоснованную величину: это может быть, например, инфляция.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян поддержал позицию Минфина. Он заявил, что индивидуальным предпринимателям не следует предоставлять пониженных тарифов по страховым взносам. Эти платежи, как и налог на добавленную стоимость, должны быть одинаковыми для всех, уверен он.

Сегодня в России высокая собираемость налогов, также в последние годы фискальная нагрузка росла, напомнил доцент РАНХиГС Дмитрий Тихонов. На фоне того, что в прошлом году правительство не израсходовало более 1 трлн рублей, предусмотренных в бюджете, повышать страховые взносы для ИП достаточно странно, добавил он.

В 2021 году фискальная нагрузка на индивидуальных предпринимателей может вырасти на 15–20 млрд, оценил финансовый аналитик брокерской компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Кроме того, в отношении предпринимателей начал действовать целый комплекс мер, ухудшающих условия их деятельности. Например, введение обязательной маркировки для некоторых видов продукции малого бизнеса. С учетом этих тенденций не следует рассчитывать на рост численности ИП и ожидать улучшения делового климата для малого бизнеса, резюмировал Сергей Дейнека.