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Платёжные ИННовации: уже в 2020-м бизнес сможет делать переводы в СБП

Это позволит замедлить рост цен в интернет-магазинах и продуктовых точках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Платёжные ИННовации: уже в 2020-м бизнес сможет делать переводы в СБП
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2020-02-17 11:23:00
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Уже в конце 2020-го в Системе быстрых платежей появится новая функция — переводы между юрлицами. Такие сроки заложены в дорожной карте Национальной системы платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП) по реализации сервисов в системе. В крупнейших банках-участниках СБП ожидают, что идентификатором получателя выступит ИНН или QR-код, а стоимость транзакции будет ниже аналогичной для переводов по расчетным счетам. Она может уменьшиться втрое — до 30 рублей за перечисление, ожидают эксперты. Они прогнозируют, что в итоге это отразится на клиентах: цены в интернет-магазинах и небольших продуктовых точках замедлят рост.

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Как юрик юрику

Возможность переводить деньги между юрлицами через СБП появится в IV квартале 2020 года. Дорожная карта НСПК с такими сроками есть в распоряжении «Известий». В документе также указано, что уже в первом квартале планируется реализовать опцию выплат от юрлиц в адрес физлиц, например, станет доступен перевод зарплаты на карту любого банка-участника. Во втором квартале — функцию «мгновенный счет» (оплату по ссылке в интернете). А в третьей четверти года планируется запустить оплату по модели «подписки» (расчет за товар онлайн без интернет-банка вообще).

Действительно, согласно дорожной карте НСПК, реализация этапа B2B в СБП запланирована на IV квартал 2020 года, подтвердил директор департамента трансакционного бизнеса МКБ Филипп Литвиненко. Он добавил, что решение об идентификаторе счёта юрлица пока не принято, но ожидается, что удобным вариантом выступит ИНН.

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Правда, в этом случае могут возникнуть нюансы при наличии филиалов у компании — поскольку ИНН будет один, но с другим КПП (кодом причины постановки на учет в налоговой), который присваивается каждому подразделению, отметил руководитель департамента финансов и анализа данных Рокетбанка Алексей Кудиш. По его словам, тогда идентификатором послужит связка ИНН и КПП.

Сценарий перевода может базироваться на QR-коде, который уже используется в СБП, считает руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. Он пояснил, что для перевода представителю юрлица или ИП будет достаточно отсканировать спецкод, в который зашиты все реквизиты получателя. QR-код может быть направлен в письме или размещен на сайте.

В НСПК и Центробанке «Известиям» подтвердили, что в настоящее время идет проработка сценария B2B-платежей. Однако сроков и деталей проекта клиринговом центре СБП и в регуляторе пока не назвали.

Справка «Известий»

Сейчас юрлица и ИП могут переводить деньги между расчетными счетами. Для этого нужно ввести все реквизиты получателя. Платеж может идти от 15 минут до трех дней. Стоимость услуги варьируется в зависимости от того, осуществляется ли перевод между счетами в одном банке или в разных. Комиссия может быть фиксированной или взиматься в процентах от перечисляемой суммы.

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Переводы
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Безусловно, сервис будет максимально востребован среди представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Парфенов. По его словам, благодаря высокой скорости расчетов, простоте функционала и сокращению бумажных носителей, система будет способствовать выходу взаимодействия юрлиц на новый уровень.

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Лояльность в комиссиях

По ожиданиям Филиппа Литвиненко из МКБ, каждый банк-участник будет принимать решение о тарификации услуги индивидуально. Но ЦБ со своей стороны регламентирует максимальные ставки комиссионного вознаграждения, по аналогии с уже реализованными этапами, отметил он. Например, регулятор установил максимальные комиссии за оплату товаров через СБП по QR-коду — до 0,7%, тогда как ставки эквайринга составляют в среднем 2%.

Сейчас себестоимость перевода между юрлицами для банка составляет около 20 рублей. Для фирм кредитная организация делает дополнительную наценку, пояснил Алексей Кудиш из Рокетбанка.

Для небольших компаний стоимость перевода в итоге составляет весомую сумму — до 100 рублей в зависимости от пакета подключенных услуг, оценил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он отметил, что в СБП максимальная цена может быть установлена на уровне до 30 рублей. При этом издержки кредитных организаций при использовании сервиса быстрых перечислений ЦБ существенно сократятся: не потребуется дорогая инфраструктура и штат сотрудников для поддержания сервиса, добавил эксперт.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Возможность быстрых переводов без бумажной волокиты удешевит логистику — это особенно упростит ведение бизнеса для небольших интернет-магазинов и продуктовых точек, ожидает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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Все расходы бизнеса, от стержней ручек до авиатоплива, всегда ложатся на покупателей продукта. Удешевление переводов приведет к снижению цены на товары и услуги или хотя бы замедлению роста их стоимости, — считает он.

Банк России 25 февраля принял решение оставить переводы в СБП бесплатными для банков до 30 июня 2022 года. Тарифы были нулевыми с момента запуска системы в начале 2019-го, но с нынешнего года ЦБ установил тарифы от 5 копеек до 2 рублей за перевод. Для того чтобы окупить расходы, банки стали устанавливать тарифы для конечных пользователей. Они оказались сопоставимыми с тарифами за обычные переводы между картами разных банков по реквизитам, писали ранее «Известия». Отменяя комиссии для кредитных организаций, ЦБ рассчитывает, что банки поступят также с тарифами для пользователей. В регуляторе подчеркнули: если кредитные организации будут завышать тарифы, то ЦБ воспользуется правом ограничить максимальную сумму.

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ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, этот шаг ЦБ вызван стремлением создать более конкурентные условия после того, как в конце марта к СБП подключится Сбербанк.

Для кредитных организаций отмена комиссий — это с одной стороны возможность сделать условия переводов более лояльными, а с другой — больше заработать на переводах, оставив тарифы прежними, считает Алексей Кричевский. Он не уверен, что банки избавятся от уже установленных для пользователей комиссий.

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