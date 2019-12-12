Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. Такие изменения заложены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с которым ознакомились «Известия». Ужесточение недопустимо, пока государство не откажется от абсурдных требований, считают бизнесмены.

Нулей мало не бывает

В новой редакции КоАП все нарушения бизнеса, связанные с проверками, собраны в одну главу «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Ее текст на согласование в одно из ведомств отправлен с письмом за подписью заместителя министра юстиции Дениса Новака, копия документа есть у «Известий». Чиновник просит коллег дать ответ «в возможно короткий срок». В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта главы 35 Особенной части нового КоАП, касающейся административных наказаний в области государственного контроля, «на данный момент не завершена». В ведомстве считают, что давать комментарии преждевременно.

Из проекта кодекса следует, что штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний контролеров мог вырасти в десятки раз (см. диаграмму).

штрафы Отбор продукции для тестирования и исследования в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В проекте повышаются и другие санкции. За непредоставление сведений контролирующим органам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится впервые). В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, как увеличение штрафов согласуется с концепцией «регуляторной гильотины», предполагающей, напротив, снижение давления на бизнес.

По некоторым пунктам санкции могут быть и смягчены. Допустим, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности новая редакция предполагает снижение штрафа до максимум 100 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 200 тыс.), за воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекционной группы — до 30 тыс. (сейчас — до 40 тыс.).

Не забыли о себе

Для самих проверяющих документ также предполагает увеличение ответственности. Штраф за несоблюдение инспекторами законодательства могут повысить до 5–7 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 3–5 тыс.), за грубое или повторное нарушение – 50–70 тыс. (сейчас — 5–10 тыс.) или до года дисквалификации (в этой части изменений нет). А вот санкций за внесение неверных данных в единый реестр проверок новый документ не предусматривает, хотя сейчас за это наказывают на 1–3 тыс. рублей, но можно и отделаться предупреждением.

штрафы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также в КоАП могут появиться новые статьи за нарушения, которые раньше отдельно не выделялись. В частности, предложены отдельные наказания для водителей за неповиновение инспектору Ространснадзора: если он откажется показать документы — до 5 тыс. рублей, если захочет избежать весового контроля — до 50 тыс. рублей. Кроме того, в документе есть штраф до одной двадцать пятой выручки компании (но не меньше 100 тыс. рублей) за невыполнение оператором связи предписания Роскомнадзора, если они касаются безопасности единой сети электросвязи России. Еще одна новая санкция — до 15 тыс. рублей для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

Не одно, так другое

Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщал ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко. В рабочую группу по подготовке документа на базе Минюста входят представители ведомств, эксперты, общественники и бизнес.

В процессе участвуют и представители Торгово-промышленной палаты (ТПП), сказал президент организации Сергей Катырин. Несмотря на то, что летом правительство уже утвердило и опубликовало концепцию нового кодекса, он заявил, что «на сегодняшний день нет итоговой договоренности». Решения о штрафах для бизнеса при рассмотрении новой редакции документа, по словам Катырина, «даже не рассматривались». В любом случае эта работа зависит от принятия нового пакета законов о «регуляторной гильотине», сказал Сергей Катырин.

штрафы Сотрудник МЧС на пункте видеонаблюдения во время проверки пожарной безопасности в торговом центре Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В последнем вопросе с главой ТПП согласен лидер «Деловой России» и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Алексей Репик.

— Пока не отменят все устаревшие, неадекватные и противоречащие друг другу требования, повышение штрафов будет дополнительным административным давлением, — считает он.

Предписания надзорных органов исполняются практически всегда: в противном случае это ведёт к увеличению проверок и препятствиям в работе, заявил вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Однако санкций КоАП не должны быть универсальными: суммы, которые не влияют на показатели крупного бизнеса, могут стать смертельным для малого.

На фоне смягчения требований к предпринимателям важно защитить и права граждан, полагает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

— Сейчас нередки ситуации, когда компании выносят предписание — например, по охране труда, а она его игнорирует, потому что заплатить штраф дешевле, чем выполнить, — пояснил эксперт.

А скидку?

Не исключено, что участь бизнесменов облегчат, распространив на них правило о 50-процентной скидке при своевременной оплате штрафа, предположил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Сейчас такая мера действует в отношении ПДД, но концепция нового КоАП предполагает расширение дисконта и на другие виды проступков, указал специалист.

штрафы Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

А вот сэкономить, оспорив штрафы в суде, будет затруднительно, утверждает консультант юридической компании O2 Consulting Ольга Николаева.

Из надзорных органов наибольшее количество проверок проводит МЧС (22,5% от общего числа), Роспотребнадзор (22,4%), Роструд (14%), Ростехнадзор (12,8%) и ФНС (6,8%), указано в докладе Минэкономразвития о госконтроле в 2018 году. «Известия» направили запросы в вышеуказанные ведомства. От 1% до 5% инспекций в том году провели сотрудники ФТС, Ространснадзора, Росгвардии, МВД, Росздравнадзора и Росприроднадзора. Доля меньше процента в общем числе проверок федеральных органов — еще у 20 ведомств.