Малый и средний бизнес: путь на экспорт

В России на 1000 человек трудоспособного возраста приходится чуть более 27 предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) — об этом говорят данные, приведенные в июле 2019 года в исследовании Сбербанка «Развитие малого и среднего бизнеса в России». Для сравнения: общемировой показатель находится на уровне 32, а в отдельных странах достигает 90 единиц.

Такая ситуация является следствием того, что россияне недостаточно замотивированы открывать собственный бизнес: работа «на дядю» до сих пор воспринимается людьми как что-то более надежное и постоянное, чем создание собственного дела.

Между тем эксперты уверены: именно на МСП сейчас следует делать ставку, этот сегмент есть куда развивать, он становится одним из драйверов российской экономики. Зарубежный опыт подтверждает эту мысль: в Америке и большинстве стран Европы более половины спроса на труд приходится именно на малые и средние компании.

Любопытно, что при довольно низком количестве предприятий малого и среднего бизнеса в целом по России исследование Сбербанка ставит 11 крупнейших регионов нашей страны на уровень, сравнимый со среднемировым: так, на первых местах по числу активных компаний на тысячу человек трудоспособного населения находятся Москва и Санкт-Петербург. В десятку также вошли Калининградская, Сахалинская, Новосибирская, Свердловская, Магаданская, Тюменская области и Камчатский край.

Вывод напрашивается сам собой: необходимо обучение потенциальных владельцев бизнеса, их поддержка и дополнительная мотивация. В этом смысле эффективным способом заинтересовать малый и средний бизнес выглядит перспектива вывода даже небольшой компании на международный уровень — и именно такого рода механизмы развития экспорта субъектов предусмотрены в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был разработан Минэкономразвития России.

Глобальные цели

Владимир Путин обозначил их в майском указе: численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19,2 млн человек до 25 млн уже к 2024 году; доля МСП в ВВП страны должна увеличиться с 22,3 до 32,5%, а доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта должна вырасти с 8,6% в 2017 году до 10% в 2024-м.

Нацпроект, разработанный Минэкономразвития России для достижения этих целей на период до 2024 года, включает в себя пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам — в том числе к льготному финансированию, меры, направленные на популяризацию предпринимательства, акселерацию субъектов МСП, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Самым главным инструментом в развитии экспорта субъектов МСП является предусмотренное в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» мероприятие по созданию в субъектах РФ центров поддержки экспорта. А уже услуги центров поддержки экспорта субъектов МСП может получить в формате одного окна на базе центров «Мой бизнес», предоставляющих информационную, консультационную, финансовую поддержку, а также поддержку экспортно ориентированным субъектам МСП.

«Единое окно» — система, вдохновленная уже реализованным проектом портала госуслуг для физических лиц. Разница лишь в том, что если обычные граждане обращаются к государственным услугам время от времени, по необходимости, то бизнес и государство должны поддерживать регулярную взаимосвязь. «Единое окно» предполагает такую организацию этого общения между регулирующими ВЭД государственными органами и бизнесом, которая позволила бы участникам для получения услуг и документации представлять документы однократно.

На сегодняшний день центры поддержки экспорта работают в 79 субъектах Российской Федерации. Предполагается, что уже к концу 2021 года в 85 регионах полноценный экспортный выход местных компаний будет осуществляться при помощи центров поддержки экспорта и специалистов, обладающих всеми компетенциями по содействию развития экспорта субъектов МСП.

Автор цитаты По информации Минэкономразвития России по итогам девяти месяцев 2019 года, центры поддержки экспорта оказали услуги более 11 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество поддержанных субъектов МСП увеличилось практически в два раза. При содействии центров 1728 предпринимателей заключили экспортные контракты, таким образом, объем поддержанного экспорта составил 1,4 млрд долларов США.

Нежелание российских компаний выходить на экспорт пока продиктовано неуверенностью в своих силах, финансовыми затруднениями и, что иногда не менее важно, отсутствием навыков работы с иностранными партнерами и рынком в целом. Непонимание собственных возможностей и недостаточное количество экспертизы, при этом уже довольно долгое время оказывается содействие и поддержка при помощи региональных центров поддержки экспорта. По сути, ЦПЭ на местах осуществляют практически полный цикл помощи представителям бизнеса.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить очень широкий спектр услуг — это и проведение необходимых маркетинговых исследований, помощь с оформлением документов, в том числе на иностранном языке. ЦПЭ не только помогают организовать встречи с потенциальными иностранными партнерами, но способствуют участию бизнесменов в международных выставках, конференциях, ярмарках, региональных и международных бизнес-миссиях. Но и это не предел — специалисты помогают с сертификацией поставляемой на экспорт продукцией, с продвижением информации о компании на иностранный рынок, в том числе, например, с оформлением необходимых для промокампании социальных сетей или сайта.

Во многих регионах в рамках проведения политики стимулирования экспорта с предпринимателями регулярно проводят образовательные семинары по темам ВЭД, налоговым вопросам, сертификации, маркетингу и даже обучение иностранным языкам.

Как воспользоваться

Уже запущен «Единый портал внешнеэкономической информации», на котором собрана большая часть данных, которые могут заинтересовать потенциального экспортера. Сведения о работе ЦПЭ также доступны онлайн. На сайтах предложена как справочно-правовая информация, которая может быть полезна бизнесмену, задумавшемуся о работе на экспорт, так и сведения о запланированных мероприятиях, грядущих выставках и конференциях.

Большую часть услуг можно получить уже сейчас в электронном виде: например, оформить разрешительные документы и таможенные операции.

Для тех предпринимателей, кто только задумывается о начале работы в этом направлении, Российский экспортный центр разработал учебное пособие, в котором собраны сведения о правилах международной торговли, нужная информация о поиске и оценке потенциальных покупателей. Документ познакомит с инструментами первичного анализа внешних рынков, поможет понять, как подготовить предприятие и товар к экспорту, как лучше организовать валютные платежи, и особое внимание уделит рискам экспортной деятельности и методам их минимизации.