Помочь уязвимым

Социальное предпринимательство летом выделили в отдельную категорию среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь такие компании могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства. Точный перечень предприятий с этим статусом должен появиться уже в апреле. Они помогут решать важные социальные проблемы, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

Начали с Югры

Для того, чтобы стать социальным предприятием, нужно не меньше половины рабочих мест отдать представителям «уязвимых» категорий граждан: например, инвалидам, одиноким и многодетным родителям, пенсионерам и предпенсионерам, беженцам, малоимущим. Получить такой статус также может предприятие, производящее товары и услуги для социально незащищенных категорий граждан в таких сферах, как здравоохранение, физкультура и массовый спорт, дошкольное образование и социальный туризм. При этом доля доходов компании от такой деятельности должна составлять не менее 50%.

Порядок признания субъекта малого и среднего бизнеса (МСБ) социальным предприятием определит Минэкономразвития России. Информация о статусе предприятия будет отображаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Первое внесение сведений в него пройдет 10 апреля 2020 года.

— Теперь у социальных предпринимателей есть новый законодательно закрепленный статус. Это огромный шаг к тому, чтобы понятие социального предпринимательства закрепилось в нашей ментальности. Принятие поправки к закону о МСП — это дополнительная мотивация к запуску своего дела, — убеждена сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

По оценке созданного правительством Агентства стратегических инициатив (АСИ), в настоящий момент в стране насчитывается около 70 тыс. предприятий, которые потенциально соответствуют критериям социальных.

Заместитель Министра экономического развития Вадим Живулин напомнил о существующих мерах господдержки для таких бизнесов: специальный продукты по линии МФО, льготные ставки по кредитам, образовательные и консультационные услуги, акселерационные программы. Он также отметил, что сейчас в регионах активно идет сбор предложений о дополнительных инструментов поддержки.

Первой образовательную программу социального предпринимательства запустили в Ханты-Мансийском округе, а затем два с половиной года реализовывался проект по привлечению социальных инвестиций от частников, рассказал «Известиям» руководитель департамента социальных и благотворительных проектов фонда «Наше будущее» Станислав Заботин.

По его словам, инвесторам важно, чтобы были прозрачны и понятны условия сотрудничества с государством.

— Правительство Югры услышало бизнес, и у нашего совместного проекта «Социальные инвестиции» появилась дорожная карта. В результате было проведено 17 сделок с инвесторами, их объем превысил 100 млн рублей, благополучателями стали 23,7 тыс. жителей Югры, было создано 115 новых рабочих мест, — рассказал Станислав Заботин.

Игрушки и пряники

Социальное предпринимательство помогает решать множество проблем общества, считает соосновательница сервиса корпоративных подарков BuySocial москвичка Любовь Ермолаева. По ее мнению, людям с инвалидностью, сложными заболеваниями, помимо получения государственных пенсии и дотаций, важно чувствовать себя востребованными, не замыкаться в четырех стенах.

— Эти люди способны создавать продукты и быть полезными для других. Для них трудоустройство — признак нормальной полноценной жизни, — убеждена Любовь Ермолаева.

При этом она полагает, что социальное предпринимательство должно всё-таки приносить прибыль, ведь этим бизнес отличается от благотворительности.

— Мой проект работает так: из многих продуктов, которые создается на различных социальных предприятиях, мы выбираем самые красивые, стильные качественные. Это могут быть пряники, шоколад или керамика, елочные игрушки, товары для дома. Мы собираем их в каталоги, придумываем общую идею, например, подарки на Новый год и предлагаем корпоративным покупателям, — рассказала «Известиям» Любовь Ермолаева.

Маржинальность бизнеса BuySocial и других социальных компаний ниже, чем у обычных. Но многие предприниматели готовы давать им работу ради социальной миссии, пояснила Ермолаева.

Одна из особенностей работы социальных предпринимателей состоит в том, что перед приемом каждого кандидата в штат приходится изучать его способности, желания и физические ограничения.

— Если работать будут слепоглухонемые, то производство нужно адаптировать: обстановка в мастерской не должна меняться, им так привычнее ориентироваться в пространстве, — советует соосновательница сервиса BuySocial.

В красивой упаковке

Производство востребованных продуктов позволяет социальным предпринимателям не зависеть от грантов и пожертвований, — сказал гендиректор Фонда социальных инвестиций член правления ОПОРЫ России Сергей Голубев. Он считает правильным, чтобы такие компании помогают решать проблемы общества на основе финансово устойчивых и масштабируемых бизнес-моделей.

По его мнению, государственная поддержка всё же нужна социальным предпринимателям для вовлечения уязвимых категорий в экономическую деятельность. Например, в проекте «Особая сборка», предлагающем красивые упаковки для бытовой техники, подарков и канцелярских наборов, трудятся люди с ментальной инвалидностью.

По мнению сооснователя и директора Impact Hub Moscow Елены Халецкой, успешные социальные предприниматели используют инновационные бизнес-модели. И при этом, как и все другие бизнесмены, они платят налоги.

— Государство может играть важную роль на этапе запуска социального бизнеса, так как его основатель трудоустраивает людей, которые оказались за бортом традиционного рынка труда, да еще и помогает решить какую-то общественную проблему, — отметила Елена Халецкая. — Она напомнила, что сейчас государственные меры поддержки в основном реализуются через центры инноваций социальной сферы в регионах.

— Чтобы предприниматели знали, куда они могут прийти с идеей и на какую помощь рассчитывать, необходимо, чтобы информация о работе центров была более доступной и понятной. Впоследствии, когда социальный предприниматель уже встал на ноги, государство может помочь ему масштабировать эффективные практики и заключать государственно-частные партнерства, — пояснила собеседница «Известий».

При этом эксперт подчеркнула, что помочь социальному предпринимателю может и крупный бизнес, выбирая его продукты для корпоративных закупок, а также привлекая своих специалистов для участия в программах консультаций и наставничества.

— Такие программы уже проводят Impact Hub Moscow, фонд «Наше будущее», Фонд «Навстречу переменам», Фонд поддержки социальных проектов и другие, — сообщила Елена Халецкая.

Государственная поддержка социально ориентированным предпринимателям просто необходима, благодаря ей социальный бизнес существует, считает индивидуальный предприниматель Ирина Хиценко из подмосковных Мытищ, возглавляющая два детских центра с ясельными группами. Предпринимателям вроде нее Московская область раз в год возмещает 85% понесенных затрат. Компенсации детским центрам, где отрыты ясли, доходят до 3 млн рублей.

— Благодаря господдержке мы оплачиваем аренду, то есть покрываем самую затратную статью расхода. Для таких центров, как наш, особенно сложен первый год, когда о нем никто не знает и вложения еще не начали приносить отдачу. Если бы не поддержка, я бы не стала начинать, — призналась «Известиям» Ирина Хиценко. — До сих пор мы получаем дотацию от области на содержание второго центра.

Частные детские организации своим основателям деньги не приносят, но при этом региону они нужны, так как у жителей есть неудовлетворенная потребность в такой услуге.

— Работающим родителям нужно куда-то пристраивать детей, а у нас ясли, детский сад, подготовка к школе, хореография, разные кружки, да и вообще много всего, — пояснила Ирина Хиценко.

Чего не хватает

Людям уязвимых категорий нужны программы поддержки трудоустройства в социальных бизнесах. При определённой помощи они способны становиться столь же эффективными, как другие работники, полагает гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

—Для людей с ментальной инвалидностью это могли бы быть программы психологического сопровождения, долгосрочного отбора и подготовки, ведь их потенциал не всегда возможно оценить за время обычного получасового интервью. А для выпускников детских домов, например, — дополнительные программы социализации, технологии воспитания ответственного отношения к делу. Одиноким же родителям часто важна возможность удаленной работы, — пояснил Сергей Голубев.

Еще одна проблема, по его мнению, состоит в том, что рынок социальных услуг в России характеризуется высокой степенью монополизации. Основную его долю занимают государственные и муниципальные организации.

— Несмотря на различные инициативы федерального уровня по открытию рынка для негосударственных поставщиков, их доступ к госзаказам в социальной сфере в подавляющем большинстве регионов крайне ограничен, — резюмировал глава Фонда социальных инвестиций.

Социальному бизнесу нужны инвестиции на всех этапах бизнеса и актуальность финансового обеспечения будет возрастать, считает руководитель департамента социальных и благотворительных проектов фонда «Наше будущее» Станислав Заботин.

Фонд предоставляет беспроцентные займы на долгий сроки и дает отсрочку первых платежей на срок до года. Заботин считает, что с ростом количества вновь созданных социальных предприятий неизбежно вырастет и их потребность в инвестициях.