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За год на российской границе изъяли около 6 млн единиц контрафакта

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Сотрудники таможни выявили 5,8 млн единиц контрафактной продукции в 2024 году. Ущерб правообладателям мог составить 3,4 млрд рублей. В 2023-м число изъятых товаров достигло 4,9 млн, их оценили в 3,7 млрд рублей. Таким образом, количество нелегального товара выросло почти на 20%. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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Чаще всего таможенными органами изымалась контрафактная одежда, обувь, игрушки, а также упаковочная продукция (в частности, чехлы и этикетки).

«Сложности выявления такой продукции связаны с тем, что импортеры постоянно улучшают качество подделки товарных знаков. Их идентификация требует специальных навыков и знания отличительных особенностей оригинальных товаров», — подчеркнули в ведомстве.

Нелегальную продукцию изымали в разных регионах России. Только за первое полугодие 2024 года сотрудники таможни Приволжского региона конфисковали 4,5 тыс. единиц спортивной обуви с товарными знаками Adidas, Puma, Vans.

«Основной поток контрафактной продукции поступает в Россию из Китая, ОАЭ, Турции и стран Ближнего Востока. Также фиксируются попытки ввоза через территорию Казахстана», — рассказала вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

Раньше самыми популярными нелегальными товарами в России были сигареты, запчасти для машин и другая техника, напомнили опрошенные «Известиям» эксперты. Рост числа контрафактных текстильных изделий от западных производителей связан с введением санкций и уходом многих брендов из страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поддельная масса: в Россию стали чаще ввозить контрафактную одежду и обувь

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