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Подсчитаны расходы бюджета на поддержку авиаотрасли и туризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за первый квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к правительству.

Именно эти сферы пострадали от коронавируса сильнее всего. Перечень налогов, которые авиаперевозчикам и туркомпаниям позволят временно не перечислять, еще обсуждается.

Среди прочего их могут освободить от страховых взносов, заморозить для авиакомпаний аэропортовые сборы или продлить нулевой НДС на рейсы в обход Москвы.

Эксперты согласились, что это может обойтись бюджету в 50 млрд рублей.

В план кабмина и ЦБ по поддержке пострадавших от COVID-19 отраслей также вошли послабления для банков при кредитовании малого бизнеса и фармкомпаний, поддержка занятости и стабильности при выплатах зарплат.

Отсрочку платежей, кроме авиации и туризма, могут применить к гостиничному бизнесу, ресторанам, развлекательной и спортивной сферам, предположил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Это уже может обойтись бюджету в 100 млрд за квартал.

На данный момент, аналитики полагают, этих мер правительства, а заливать экономику деньгами пока рискованно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поддержка рейса: во сколько обойдется бюджету помощь авиации и туризму

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