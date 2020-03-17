Песков ответил на вопрос о поддержке авиакомпаний правительством

В правительстве России ведутся переговоры по мерам поддержки авиаперевозчиков с целью недопущения их банкротства на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, достаточно ли мер, принятых правительством в этой отрасли.

«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира сейчас. Правительство обсуждает меры помощи авиакомпаниям. Что касается конкретики — просьба обращаться в правительство», — сказал Песков.

Ранее в этот же день глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

Так, от временного закрытия авиасообщения с Китаем перевозчики потеряли около 1,7 млрд рублей только в феврале. По словам Нерадько, на сегодняшний день сложное финансовое положение уже испытывает авиаперевозчик «ЮТэйр».

В качестве меры поддержки Росавиация рассматривает обнуление аэронавигационных сборов в Дальневосточном федеральном округе и Арктике и снижение на 50% в других регионах. Такая мера позволит снизить себестоимость перевозок, отметил Нерадько. Также ведомство предлагает ввести мораторий на рост аэропортовых тарифов для перевозчиков.