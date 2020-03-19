Мишустин оценил ситуацию с продуктами в России

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно продуктов питания. На данный момент перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

«Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо — и в магазинах не было бы пустых полок», — приводит его слова с заседания правительства ТАСС в четверг, 19 марта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавируса, россияне стали запасаться продуктами впрок. Особенный ажиотажный спрос наблюдается на макароны, консервы и туалетную бумагу.