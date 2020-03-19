Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин оценил ситуацию с продуктами в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно продуктов питания. На данный момент перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

Электронная очередь: магазинам поручено переходить на онлайн-заказы
Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса

«Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо — и в магазинах не было бы пустых полок», — приводит его слова с заседания правительства ТАСС в четверг, 19 марта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавируса, россияне стали запасаться продуктами впрок. Особенный ажиотажный спрос наблюдается на макароны, консервы и туалетную бумагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин сообщил об отмене ограничений на поставки необходимых продуктов
Эксперт оценил ситуацию с доставкой зарубежных товаров в Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020