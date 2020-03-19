Мишустин сообщил об отмене ограничений на поставки необходимых продуктов

С 20 марта в России на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий», — заявил он.

Мишустин подчеркнул, что продуктов в России достаточно, и в дальнейшем Кабмин будет делать всё возможное, чтобы не допустить опустения полок в магазинах.

Также правительство начнет оперативно мониторить цены на продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. По словам Мишустина, проверка коснется «всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации».

Кроме того, Кабмин будет в режиме онлайн отслеживать ситуацию с наличием медицинских масок в аптеках.

Ранее 19 марта Мишустин заявил, что оснований для паники из-за коронавируса нет. По его словам, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире и справится с угрозой.

На данный момент в России зафиксировано 147 случаев инфицирования. 19 марта одна пациентка скончалась.