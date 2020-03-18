Прямой эфир
Сюжет:

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

0
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель
Россияне закупаются впрок гречкой, макаронами и средствами личной гигиены, но запасы в магазинах постоянно пополняются

По его словам, ритейлеры активно перестраивают логистические схемы, чтобы быстрее доставлять на полки товары, на которые наблюдается высокий спрос. Среди таких товаров Власенко выделил крупы, макароны и средства личной гигиены. Именно это в последнее время активно скупают россияне.

«Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе… Товаров на складах у торговых сетей достаточно на несколько недель вперед», — цитирует Власенко URA.RU.

Накануне Власенко рассказал «Известиям», что товары, которые пользуются повышенным спросом на фоне распространения коронавируса, торговые сети закупают в усиленном режиме. По оценкам ритейлеров, запасов хватит почти на восемь недель. Представитель АКОРТ подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство и местные администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые объяснили ажиотаж вокруг туалетной бумаги из-за COVID-19
Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020