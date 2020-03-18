В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

По его словам, ритейлеры активно перестраивают логистические схемы, чтобы быстрее доставлять на полки товары, на которые наблюдается высокий спрос. Среди таких товаров Власенко выделил крупы, макароны и средства личной гигиены. Именно это в последнее время активно скупают россияне.

«Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе… Товаров на складах у торговых сетей достаточно на несколько недель вперед», — цитирует Власенко URA.RU.

Накануне Власенко рассказал «Известиям», что товары, которые пользуются повышенным спросом на фоне распространения коронавируса, торговые сети закупают в усиленном режиме. По оценкам ритейлеров, запасов хватит почти на восемь недель. Представитель АКОРТ подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство и местные администрации.