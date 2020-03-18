Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценил ситуацию с доставкой зарубежных товаров в Россию

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса осложнила поставки товаров в Россию, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора BMJ-logistics Константин Бондаренко 18 марта.

В связи с распространением SARS-CoV-2 многие страны Европы закрыли свои границы для перемещения физических лиц, отметил эксперт. В частности, Польша закрыла границы, с 15 марта в страну запрещен въезд иностранцев.

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель
Россияне закупаются впрок гречкой, макаронами и средствами личной гигиены, но запасы в магазинах постоянно пополняются

Пока эти ограничения не коснулись коммерческих грузов и соответственно водителей грузового транспорта, сказал Бондаренко. Однако каждый водитель на пункте пропуска проходит проверку, которая включает измерение температуры и заполнение специальных анкет.

«Как таковых границ в Евросоюзе нет, но, так как большинство маршрутов большегрузового транспорта проходит именно через Польшу, нынешняя ситуация сильно осложнила поставки товаров в Россию. В результате на пунктах пропуска скопилось большое количество грузовиков, очереди по 30 км. Сроки доставки существенно выросли, что негативно сказывается на экономической ситуации в России», — подчеркнул представитель BMJ-logistics.

По его словам, такая же ситуация наблюдается на границе между Италией и Австрией, потому что Италия объявила чрезвычайное положение. На севере республики, а именно там располагаются большинство предприятий страны, многие производства закрылись, отгрузки товаров не производятся. Поэтому в ближайшем будущем в России будет ощущаться нехватка итальянских товаров, считает эксперт.

Также в связи с тем, что многие организации, в том числе крупные банки, массово переводят своих сотрудников на удаленную работу, ощущается реальный дефицит ноутбуков. Товарные запасы практически закончились.

«Оптовики ждут поставки из Юго-Восточной Азии, где ситуация уже стабилизировалась и начинаются отгрузки товаров в Россию, в том числе железнодорожным транспортом», — заключил Бондаренко.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которые возник ажиотажный спрос.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог объяснила механизм появления ажиотажного спроса в магазинах
Торговые сети отреагировали на повышенный спрос на товары в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020