Эксперт оценил ситуацию с доставкой зарубежных товаров в Россию

Пандемия коронавируса осложнила поставки товаров в Россию, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора BMJ-logistics Константин Бондаренко 18 марта.

В связи с распространением SARS-CoV-2 многие страны Европы закрыли свои границы для перемещения физических лиц, отметил эксперт. В частности, Польша закрыла границы, с 15 марта в страну запрещен въезд иностранцев.

Пока эти ограничения не коснулись коммерческих грузов и соответственно водителей грузового транспорта, сказал Бондаренко. Однако каждый водитель на пункте пропуска проходит проверку, которая включает измерение температуры и заполнение специальных анкет.

«Как таковых границ в Евросоюзе нет, но, так как большинство маршрутов большегрузового транспорта проходит именно через Польшу, нынешняя ситуация сильно осложнила поставки товаров в Россию. В результате на пунктах пропуска скопилось большое количество грузовиков, очереди по 30 км. Сроки доставки существенно выросли, что негативно сказывается на экономической ситуации в России», — подчеркнул представитель BMJ-logistics.

По его словам, такая же ситуация наблюдается на границе между Италией и Австрией, потому что Италия объявила чрезвычайное положение. На севере республики, а именно там располагаются большинство предприятий страны, многие производства закрылись, отгрузки товаров не производятся. Поэтому в ближайшем будущем в России будет ощущаться нехватка итальянских товаров, считает эксперт.

Также в связи с тем, что многие организации, в том числе крупные банки, массово переводят своих сотрудников на удаленную работу, ощущается реальный дефицит ноутбуков. Товарные запасы практически закончились.

«Оптовики ждут поставки из Юго-Восточной Азии, где ситуация уже стабилизировалась и начинаются отгрузки товаров в Россию, в том числе железнодорожным транспортом», — заключил Бондаренко.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которые возник ажиотажный спрос.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.