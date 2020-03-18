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Торговые сети отреагировали на повышенный спрос на товары в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Представители крупнейших в России сетей розничной торговли продуктами питания по просьбе «Известий» прокомментировали возникший у населения ажиотаж вокруг продуктов длительного хранения, например гречки. Ранее 18 марта в СМИ появлялись сообщения о пустеющих полках магазинов.

Представитель Х5 Retail Group, куда входят «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», заявил, что на складах достаточно запасов социально значимых товаров, а при нехватке товаров на полках в магазине новая поставка будет сделана в течение дня.

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«Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2–4 раза и скорректировали правила выкладки. Некоторые товары будут выставляться палетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос», — сообщили в пресс-службе компании.

Х5 Retail Group увеличила количество персонала в магазинах, отменила все отпуска, изменила график работы и вывела на работу дополнительный персонал. Кроме того, торговая сеть перераспределила транспорт для развоза категорий повышенного спроса. Магазины мониторят в режиме онлайн и перенаправляют потоки товара в те отделения, где фиксируют особо повышенный спрос.

Тем не менее цены на доставку из магазинов «Перекресток» выросли. В Москве до 5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — до 4 тыс. рублей. В компании пообещали вернуть цены до прежнего значения, как только спрос вернется на прежний уровень.

В гипермаркетах «Ашан Ритейл Россия» также подтвердили, что наблюдают в последние дни повышение спроса на продукты длительного хранения. «Дефицита нет. Мы увеличили заказы, поставщики осуществляют поставки регулярно. Полки заполняем по мере поступления товара», — сообщили в пресс-службе компании.

Дефицит товаров также опроверг представитель продовольственной сети «Дикси».

«Все магазины группы компаний «Дикси» работают в штатном режиме, дефицита какой-либо категории товаров не наблюдается, складские запасы магазинов пополняются в достаточном количестве», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что все виды товаров есть в наличии в распределительных центрах, а для предупреждения ажиотажного спроса задействованы резервные распределительные центры группы компаний.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которых возник ажиотажный спрос.

В свою очередь, представители бизнеса объяснили опустевшие полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, проблемой с оперативностью выкладки товара в торговом зале.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.

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