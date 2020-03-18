Прямой эфир
Сюжет:

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту. Об этом 18 марта заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Режим нераспространения: Путин проконтролировал борьбу с COVID-19
Президент рассказал о работе над экспресс-тестом и вакциной от коронавируса

По его словам, за последние четыре дня в торговых сетях наблюдался необоснованный покупательский ажиотаж на фоне информации о распространении коронавируса.

«Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку», — цитирует Евтухова «Интерфакс».

Замминистра добавил, что снижение покупательского спроса на продукты питания в стране ожидается к концу недели.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которых возник ажиотажный спрос.

В свою очередь, представители бизнеса объяснили опустевшие полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, проблемой с оперативностью выкладки товара в торговом зале.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Испании за последние сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Свидания в колониях и СИЗО отменили из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020