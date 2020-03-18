Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту. Об этом 18 марта заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, за последние четыре дня в торговых сетях наблюдался необоснованный покупательский ажиотаж на фоне информации о распространении коронавируса.

«Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку», — цитирует Евтухова «Интерфакс».

Замминистра добавил, что снижение покупательского спроса на продукты питания в стране ожидается к концу недели.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которых возник ажиотажный спрос.

В свою очередь, представители бизнеса объяснили опустевшие полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, проблемой с оперативностью выкладки товара в торговом зале.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.