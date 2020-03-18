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Свидания в колониях и СИЗО отменили из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В СИЗО и колониях отменены свидания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщили во ФСИН 18 марта.

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Ограничительная мера действует с 16 марта. Как объяснили в ведомстве, это необходимо, чтобы не допустить случаи заболевания COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников учреждений. Запрет будет действовать до особых указаний.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России», — говорится на сайте ведомства.

Также в учреждения уголовно-исполнительной системы запрещен пропуск людей с повышенной температурой, а также лиц, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу в течение последних 14 дней. При выявлении у граждан, содержащихся под стражей, симптомов заболевания их немедленно госпитализируют.

Также с 16 марта в московских судах на входе измеряют температуру. Прием граждан по понедельникам и четвергам в районных судах приостановлен.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

В России подтверждено 147.случаев заболевания.

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