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В правительстве опровергли дефицит товаров в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в стране нет дефицита продовольствия. На совещании в правительстве она подчеркнула, что есть лишь необоснованный ажиотаж вокруг некоторых продуктов.

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«Сегодня нет дефицита продовольствия, и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж», — сказал Абрамченко в среду, 18 марта.

В связи с этим Абрамченко поручила Минсельхозу совместно с Минпромторгом проработать механизмы для восполнения поставок тех групп товаров, где был отмечен высокий спрос, а также механизмы для поставок продовольствия в целом.

Она подчеркнула, что провоцировать россиян «пустыми» полками недопустимо, в то время как «у нас полные склады».

«Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране — в избытке, так покажите их на полках», — заявила вице-премьер.

В случае необходимости Минсельхоз может перераспределить поставки продовольствия с учетом регионализации.

Накануне директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что товары, которые пользуются повышенным спросом на фоне распространения коронавируса, торговые сети закупают в усиленном режиме.

По оценкам ритейлеров, запасов хватит почти на восемь недель. Представитель АКОРТ подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство и местные администрации.

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