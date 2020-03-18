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ФАС сообщила о жалобах граждан на подорожание круп и муки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать жалобы граждан на рост цен на социально значимые продукты. Речь идет о крупах, сахаре и муке, сообщили в среду, 18 марта, в пресс-службе ведомства.

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«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — цитирует сообщение ФАС «РИА Новости». В случае выявления значительного роста цен ФАС проверяет обоснованность подорожания. Если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, то служба принимает меры антимонопольного реагирования.

На фоне неопределенной ситуации с распространением коронавируса в России с начала марта отмечен повышенный спрос на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы.

Накануне ФАС призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита. В ведомстве подчеркнули, что прогнозы относительно цен могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции.

17 марта в службе заявили, что не получали жалоб на рост цен или дефицит социально значимых товаров. Об отсутствии существенных колебаний цен на бакалейные изделия также заявили в Минсельхозе России.

По состоянию на 18 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2, вызывающего тяжелую пневмонию СOVID-19. В карантинных условиях находятся почти 18 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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