Вице-премьер назвала регион с запасами гречки на всю Россию

В России нет дефицита продовольствия, и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно возник ажиотажный спрос. Об этом рассказала заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко в ходе совещания с представителями профильных министерств и ведомств, курирующих продовольственный рынок, сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тыс. т», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минсельхозу России совместно с Минпромторгом и бизнес-объединениями проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, где был отмечен выраженный спрос, а также механизмы работы ритейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом.

«Нельзя провоцировать и пугать граждан пустыми полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране — в избытке, так покажите их на полках», — сказала вице-премьер.

Представители бизнеса отметили, что опустевшие полки, сообщения о которых появились в социальных сетях в последние несколько дней, вызваны проблемами с оперативной выкладкой товара в торговом зале и не обусловлены падением объемов производства.

Ранее 18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ведомство начало получать жалобы граждан на рост цен на социально значимые продукты на фоне распространения коронавируса. Речь идет о крупах, сахаре и муке.

Также 18 марта сообщалось, что из-за ажиотажного спроса сеть магазинов Spar ограничила продажу круп до пяти упаковок в одни руки из-за ажиотажа в связи с коронавирусом. Эту временную меру ввели для пресечения паники и спекуляций.