Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, до 199. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 19 марта.

Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять. В Санкт-Петербурге зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пять новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 было зафиксировано в Свердловской области. По три случая — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях. Еще по два человека заболели в Тамбовской, Воронежской и Кировской областях, а также в Краснодарском крае.

По одному новому случаю инфицирования зафиксировано в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, а также Пермском крае, Якутии, Чувашии и ХМАО.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в этот день стало известно о смерти россиянки, у которой подтвердился коронавирус. По данным «Известий», скончалась профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева. Известно, что 79-летняя женщина страдала несколькими серьезными заболеваниями. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Ранее в этот день источник «РИА Новости» в правительстве допустил ужесточение профилактических мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, рассматриваются полная отмена массовых мероприятий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) положительно оценили уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.

В связи с пандемией COVID-19 к россиянам ранее обратился глава государства Владимир Путин.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.