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Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

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Фото: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина/gubkin.ru
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Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили источники «Известий».

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Бригада скорой помощи, а также дежурные врачи из городской клинической больницы № 7, которые госпитализировали инфицированную, были отправлены на карантин до 28 числа. У них взяли анализы на коронавирус, результаты будут известны позднее.

Отмечается, что на момент госпитализации сотрудники медучреждения не подозревали, что женщина больна коронавирусной инфекцией, списывая симптомы на обыкновенную пневмонию. О положительном результате они узнали спустя несколько дней.

О смерти женщины ранее 19 марта сообщили в оперативном штабе. Там рассказали, что женщину забрали в больницу 13 марта.

Позднее информацию о смерти подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что 79-летняя женщина страдала несколькими серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией, это осложнило течение пневмонии.

Близкие женщины помещены под наблюдение медиков. Серьезных симптомов у них нет, отметил Собянин.

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