Правительство РФ выделило 10 млрд рублей для стимулирования врачей

Российское правительство приняло решение выделить 10 млрд рублей для стимулирования врачей и медперсонала, которые борются с коронавирусом. Об этом в четверг, 19 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Чтобы стимулировать врачей и медперсонал, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, мы по поручению президента создали резерв для Минздрава в размере 10 млрд рублей», ― цитирует его пресс-служба правительства.

Также Мишустин отметил, что правительство приняло решение выделить из своего резервного фонда 1,6 млрд рублей, для стимулирования сотрудников Роспотребнадзора, которые «работают практически в круглосуточном режиме».

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы. Однако позднее оперативный штаб уточнил, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 225 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9 278 человек.