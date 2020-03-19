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Российские ученые получили первый снимок коронавируса под микроскопом

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Роспотребнадзора
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Ученые из лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали под микроскопом первые снимки коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Отмечается, что фотографии были получены на просвечивающем электронном микроскопе JEM-140 при помощи метода негативного контрастирования. На снимках размер частиц составил 100–120 нанометров.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что российские специалисты смогли расшифровать геном SARS-CoV-2.

Ранее в этот день сообщалось, что в 80 из 85 регионов России был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Режим пока еще не введен в Орловской, Тверской областях, а также в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы. Однако позднее оперативный штаб уточнил, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 225 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9276 человек.

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