В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 3,5 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 17 тыс. человек. По данным минздрава страны, 767 человек скончались, сообщается в четверг, 19 марта.

С начала распространения инфекции известно о 17 147 случаях, заявили в ведомстве. Выздоровели 1107 человек, передает ТАСС.

Накануне ведомство сообщало о 13 716 заболевших и 558 жертвах. Таким образом, за сутки заболели почти 3,5 тыс. человек и умерли более 200.

15 марта коронавирус обнаружили у Бегоньи Гомес, супруги испанского премьер-министра Педро Санчеса. Глава правительства и его жена начали отбывание карантина во дворце Монклоа.

14 марта Испания объявила, что вводит ограничение на передвижение по стране в связи с коронавирусом. Закрыто большинство магазинов, кроме продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, а также театры, музеи, рестораны, клубы.

Первая смерть от нового коронавируса в Испании была зафиксирована 3 марта.