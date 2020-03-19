Ученые в России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские специалисты разработали термометр-наклейку для дистанционной передачи данных о температуре тела на смартфон. Об этом 19 марта «РИА Новости» рассказала глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

Устройство состоит из двух частей: термометра в виде наклейки на тело, а также мобильного приложения, при помощи которого можно будет узнать температуру тела на расстоянии. Уточняется, что гаджет должен находиться на расстоянии не больше 50 м от наклейки-термометра. Планируется, что устройство будут применять в больницах и в домашних условиях.

«Во время болезни родители каждые 1–2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5–10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно», — приводит слова Галямовой «Федеральное агентство новостей».

Глава HealthNet подчеркнула, что новая функция актуальна в связи с распространением коронавируса, а также в сезоны ОРВИ и гриппа. Устройство не токсично и не содержит ртути. Стоить термометр-наклейка будет примерно как инфракрасные градусники. Прибор отличается высокой точностью и сможет работать в течение года без подзарядки.

Новинку представят в России уже в сентябре 2020 года.

12 марта сообщалось, что китайские ученые выяснили оптимальную температуру воздуха для передачи коронавируса. По мнению экспертов, температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%.