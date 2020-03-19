Прямой эфир
Сюжет:

Посольство предостерегло россиян от поездок в Турцию из-за коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Akin Celiktas /Depo Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Анкаре рекомендовало гражданам РФ при поездках в Турцию учитывать ситуацию с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение в четверг, 19 марта, появилось на сайте диппредставительства.

«В условиях распространения COVID-19 и вводом разными странами транспортных ограничений МИД России настоятельно рекомендует находящимся за рубежом российским гражданам воспользоваться сохраняющейся возможностью выезда в Россию и вернуться на Родину», — говорится в заявлении.

Турция, по словам дипломатов, уже приостановила авиасообщение с несколькими европейскими и соседними странами. Кроме того, закрыты сухопутные границы с Ираком, Болгарией, Ираном и Грецией.

«При выявлении случая с малейшим подозрением на COVID-19 иностранный гражданин направляется в специальное медицинское учреждение для проведения необходимых анализов и возможного последующего помещения на карантин сроком на 14 дней», — отмечают в посольстве.

Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой
РФ вывезла большинство своих туристов из Европы, но проблема Черногории сохраняется

Кроме того, уже несколько дней в Турции действует распоряжение, согласно которому закрыты образовательные учреждения, кафе, кинотеатры, рестораны и другие заведения.

«Настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в Турцию, тщательно взвесить все за и против, учитывать динамично меняющуюся обстановку, осознать все возможные риски, в том числе попадания вместо отдыха в карантин (или под депортацию)», — подытожили дипломаты.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности Запада к борьбе с коронавирусом. По мнению главы государства, одной из главных причин кризиса на фоне пандемии является плохо проработанная система работы государственных служб, которые за последние годы передали заботу о людях в ведение частных организаций.

18 марта Турция приостановила введение налога на проживание в отелях из-за коронавируса. 12 марта Эрдоган отложил зарубежные поездки из-за распространения вируса.

На текущий момент общее количество зараженных коронавирусом в Турции — 191 человек. Кроме того, зафиксировано два летальных исхода.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые выделили полный геном коронавируса
Лукашенко назвал «очередным психозом» ситуацию вокруг коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020